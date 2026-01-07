Iran | media ' 2 morti e 30 feriti in scontri nelle proteste di oggi'

Nell'undicesimo giorno di proteste in Iran, si registrano scontri tra manifestanti e forze dell’ordine nel sud-ovest del paese. L’evento ha causato due decessi e circa 30 feriti, evidenziando la tensione crescente nelle aree coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità cercano di gestire le manifestazioni che proseguono in diverse regioni dell’Iran.

Teheran, 7 gen. (AdnkronosAfp) - Una manifestazione nel sud-ovest dell'Iran è degenerata in scontri armati con le forze dell'ordine, causando due morti e 30 feriti, nell'undicesimo giorno di proteste nel Paese. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars, secondo cui alcuni commercianti stavano manifestando a Lordegan, una città a 455 chilometri a sud di Teheran, quando "i rivoltosi hanno iniziato a lanciare pietre contro le forze dell'ordine". "Tra loro, alcuni individui, in possesso di armi militari e da caccia, hanno improvvisamente aperto il fuoco sulla polizia", ha aggiunto la Fars, senza specificare se le persone uccise fossero poliziotti o manifestanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: media, '2 morti e 30 feriti in scontri nelle proteste di oggi' Leggi anche: Iran, media: 20 morti da inizio proteste Leggi anche: Proteste in Iran, almeno cinque morti negli scontri: dalla crisi del rial alla rivolta contro il regime Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Media, due civili morti negli scontri in Iran; Iran, Trump: pronti a intervenire se Teheran ucciderà i manifestanti. Media: «Almeno 10 morti in tre giorni; Iran, sette morti nelle proteste. Sale la tensione con gli Stati Uniti; In Iran sale a dieci il bilancio dei morti nelle proteste contro il carovita. Proteste in Iran, bilancio di 35 morti e oltre 1.200 arresti - Attivisti e media Usa riferiscono 29 manifestanti, 4 bambini e 2 membri delle forze di sicurezza tra le vittime; oltre 1. laregione.ch

Iran, almeno 35 morti e 1.200 arresti, il regime spara in un ospedale ricovero di manifestanti - Trump aveva avvertito: "Se Teheran ucciderà ancora interverremo", il presidente Pezeshkian apre un'inchiesta sull'accaduto poi la nota di Teheran:"Se attaccati risponder ... rainews.it

Media, in Iran almeno 20 morti dall’inizio delle proteste - (ANSA) – ROMA, 05 GEN – Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante i diversi giorni di manifestazioni in Iran, che si sono estese a 222 località in tutto il ... msn.com

MEDIA, NETANYAHU MANDA MESSAGGIO A IRAN TRAMITE PUTIN: "NON VOGLIAMO ATTACCARE" Israele ha assicurato all'Iran di non essere interessato al momento a un'escalation e di non avere intenzione di attaccarlo. E' questo il messaggio che il pri - facebook.com facebook

Sale il bilancio delle vittime delle proteste in corso in #Iran: secondo Iran International, media d’opposizione con sede a Londra, sono almeno 16 i morti in sette giorni di manifestazioni, di cui 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza. I cortei si so x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.