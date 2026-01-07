Iran dal governo 7 dollari al mese per cittadini e 1.800 per terroristi Hezbollah | la denuncia di Israele

Da periodicodaily.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo iraniano destina circa 7 dollari al mese a ciascun cittadino, mentre finanzia con 1.800 dollari mensili i miliziani di Hezbollah, secondo quanto denunciato da Israele. Questa differenza evidenzia le priorità di spesa del regime e solleva questioni sulla destinazione delle risorse pubbliche. La questione ha implicazioni sulla regione e sulla stabilità, attirando l’attenzione internazionale su un sistema di sostegni economici e militari.

(Adnkronos) – "Un sussidio di 7 dollari al mese per ogni iraniano. 1.800 dollari di stipendio mensile per i terroristi di Hezbollah, direttamente dalle tasche degli iraniani". Lo ha scritto il ministero degli Esteri israeliano in un post su X dall’account in persiano, denunciando le misure di sussistenza decise da Teheran mentre il Paese è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Israele, giornalista Bardugo vicino a Netanyahu: "Tra pochi giorni attaccheremo Iran, daremo chiaro messaggio a Hezbollah e al Qatar" - VIDEO

Leggi anche: Eliminato il numero 2 di Hezbollah. Non c'è scampo per i terroristi in Libano: il raid di Israele

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’Iran offre ai cittadini pagamenti mensili di 7 dollari mentre le proteste aumentano per la crisi economica: rapporto; Iran: indennità mensile a ogni cittadino per alleviare difficoltà; Iran: la protesta si allarga, 16 morti dall’inizio delle manifestazioni; Iran, la rabbia delle piazze: “È la nostra ultima occasione”.

iran governo 7 dollariIran, dal governo 7 dollari al mese per cittadini e 1.800 per terroristi Hezbollah: la denuncia di Israele - 800 dollari di stipendio mensile per i terroristi di Hezbollah, direttamente dalle tasche degli iraniani". adnkronos.com

Repubblica islamica Iran: indennità mensile a ogni cittadino per alleviare difficoltà - Le autorità iraniane, al termine di una settimana di proteste, hanno annunciato che daranno un'indennità mensile a ogni cittadino del Paese per alleviare la pressione economica. bluewin.ch

iran governo 7 dollariIran, scontro tra forze di sicurezza e manifestanti nel bazar di Teheran: 36 vittime da inizio delle proteste - La situazione economica è destinata a peggiorare, poiché la Banca Centrale iraniana ha ridotto drasticamente i tassi di cambio agevolati per i dollari che offre a importatori e produttori ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.