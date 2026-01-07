Iran dal governo 7 dollari al mese per cittadini e 1.800 per terroristi Hezbollah | la denuncia di Israele

Il governo iraniano destina circa 7 dollari al mese a ciascun cittadino, mentre finanzia con 1.800 dollari mensili i miliziani di Hezbollah, secondo quanto denunciato da Israele. Questa differenza evidenzia le priorità di spesa del regime e solleva questioni sulla destinazione delle risorse pubbliche. La questione ha implicazioni sulla regione e sulla stabilità, attirando l’attenzione internazionale su un sistema di sostegni economici e militari.

Repubblica islamica Iran: indennità mensile a ogni cittadino per alleviare difficoltà - Le autorità iraniane, al termine di una settimana di proteste, hanno annunciato che daranno un'indennità mensile a ogni cittadino del Paese per alleviare la pressione economica. bluewin.ch

Iran, scontro tra forze di sicurezza e manifestanti nel bazar di Teheran: 36 vittime da inizio delle proteste - La situazione economica è destinata a peggiorare, poiché la Banca Centrale iraniana ha ridotto drasticamente i tassi di cambio agevolati per i dollari che offre a importatori e produttori ... msn.com

Sky tg24. . Oltre 1200 persone arrestate e decine di morti: in Iran continuano le proteste contro il carovita e il governo. I negozianti hanno organizzato uno sciopero per contestare l’aumento del costo della vita e l’inflazione alle stelle. La polizia iraniana ha reag - facebook.com facebook

#Iran Manifestazioni nella notte a Teheran e in altre 39 città e nuovi scontri durante le proteste, contro il carovita e il governo, iniziate domenica scorsa. 12 le persone uccise secondo l'agenzia Fars. Su X il principe in esilio Pahlavi ha esortato i manifestanti a x.com

