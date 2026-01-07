Iran dal governo 7 dollari al mese per cittadini e 1.800 per terroristi Hezbollah | la denuncia di Israele
Il governo iraniano destina circa 7 dollari al mese a ciascun cittadino, mentre finanzia con 1.800 dollari mensili i miliziani di Hezbollah, secondo quanto denunciato da Israele. Questa differenza evidenzia le priorità di spesa del regime e solleva questioni sulla destinazione delle risorse pubbliche. La questione ha implicazioni sulla regione e sulla stabilità, attirando l’attenzione internazionale su un sistema di sostegni economici e militari.
(Adnkronos) – "Un sussidio di 7 dollari al mese per ogni iraniano. 1.800 dollari di stipendio mensile per i terroristi di Hezbollah, direttamente dalle tasche degli iraniani". Lo ha scritto il ministero degli Esteri israeliano in un post su X dall’account in persiano, denunciando le misure di sussistenza decise da Teheran mentre il Paese è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
