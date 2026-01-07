Io sono Farah replica puntata del 7 gennaio in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 7 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Tahir cerca di tranquillizzare Farah, non ha cambiato idea ma ha bisogno di più tempo prima di partire per l’estero. La donna, a quel punto, gli svela tutta la verità. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
