Un libro islamico recentemente messo in vendita in Francia ha suscitato forti polemiche a causa di contenuti considerati offensivi e provocatori. Dopo aver attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, il volume è stato successivamente ritirato dal mercato. Questo episodio evidenzia le tensioni legate alla libertà di espressione e ai limiti della provocazione nel contesto interculturale francese.

C’è un caso che sta incendiando il dibattito pubblico francese e che di sicuro non passa inosservato. Un testo islamico medioevale, firmato da un imam del XIV secolo e intriso di una violenza esplicita contro ebrei, cristiani e omosessuali, è finito negli scaffali della FNAC, una delle più note catene di vendita del Paese, e persino nel catalogo dei titoli acquistabili tramite il Bonus cultura. Non un reperto da studio storico, ma un libro che contiene affermazioni del calibro di: “L’omosessualità è peggio dell’omicidio”, “Che Allah maledica ebrei e cristiani” e “Il Messia ucciderà ebrei e cristiani”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Invita a uccidere cristiani ed ebrei". Bufera sul libro islamico in vendita (e poi ritirato) in Francia

