Investito sulle strisce pedonali e ucciso a 25 anni Simone muore nella sera dell’Epifania a Foggia

Il 6 gennaio a Foggia, Simone, 25 anni, è stato investito mortalmente mentre attraversava le strisce pedonali in via Scillitani. L’incidente si è verificato nella sera dell’Epifania, quando una vettura lo ha colpito, provocandone il decesso. Un episodio che evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di prestare attenzione ai pedoni nelle zone urbane.

Il pedone stava attraversando all'altezza delle strisce pedonali in via Scillitani quando è sopraggiunta una vettura che lo ha colpito in pieno sbalzandolo sull'asfalto. Per il 25enne inutili i soccorsi del 118.

Foggia, investito e ucciso mentre attraversa la strada - Tragedia a Foggia: un giovane di 25 anni è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada in via Scillitani. trmtv.it

Investito e ucciso in via Scillitani, muore 25enne: le immagini sul luogo del terribile incidente - È successo nella serata di oggi, martedì 6 gennaio, a Foggia ... foggiatoday.it

