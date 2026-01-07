A partire da gennaio 2026, Intesa Sanpaolo rafforza la sua presenza a Londra con l’arrivo di Costantino Palumbo negli uffici di Queen Street. La sede londinese, situata al numero 90, continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la banca guidata da Carlo Messina, consolidando la presenza internazionale e le attività nel Regno Unito.

Il 2026 porta novità al palazzo al numero 90 di Queen Street, la sede londinese di Intesa Sanpaolo. A gennaio, negli uffici della City della banca guidata da Carlo Messina arriverà da Milano Costantino Palumbo. Napoletano con la passione per il kayak, il nuovo innesto andrà a occuparsi di finanza strutturata e a leva, sotto la direzione di Luca Pietrantoni, il capo della sede britannica, con le figure storiche Michel Bongiorno e Flavio Stellini, fratello di Cristian, il vice di Antonio Conte al Napoli. A sua volta il “London Hub” fa parte della divisione internazionale insieme con le sedi di New York, Abu Dhabi, Hong Kong e risponde ad Alberto Mancuso, figlio d’arte (il padre era il compianto finanziere Salvatore Mancuso, creatore del fondo Equinox). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, Costantino Palumbo in arrivo a Londra

