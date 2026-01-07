Inter Women travolgente a Malta in amichevole | 12 gol all’Hibernians
Inter Women si impone con un risultato netto in amichevole a Malta, segnando 12 gol contro l’Hibernians. Un test importante per la squadra, che continua a lavorare in vista delle prossime competizioni. Rimani aggiornato sulle ultime novità relative alle nerazzurre e alle loro attività.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sulle rose nerazzurre. Si chiude nel migliore dei modi il ritiro invernale a Malta per l’ Inter Women, che sul campo maltese ha dato una prova di forza straordinaria. Le ragazze nerazzurre hanno letteralmente dominato l’amichevole contro l’ Hibernians Football Club, formazione locale che nulla ha potuto contro la qualità tecnica e l’intensità atletica della compagine milanese. Il risultato finale di 0-12 fotografa perfettamente un match senza storia, utile a testare gli schemi tattici in vista della ripresa del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
