Inter tra la tegola Dumfries e la beffa Cancelo Chivu punta tutto sulle risorse… interne

L’Inter comunica alcuni cambiamenti nelle sue strategie, dopo l’infortunio di Dumfries e la mancata acquisizione di Cancelo. Chivu ha sottolineato l’importanza di valorizzare le risorse interne per affrontare questa fase. La Gazzetta dello Sport analizza gli effetti di queste circostanze sulla rosa e sulle prospettive future della squadra, evidenziando le scelte e le sfide che si presentano al club nerazzurro.

Inter News 24 La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione dell'Inter dopo l'infortunio di Dumfries e il mancato arrivo di Cancelo. Le speranze dell'Inter di riabbracciare presto Denzel Dumfries si sono infrante a metà dicembre nella clinica Fortius di Londra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'operazione ai tendini della caviglia sinistra ha trasformato un normale stop in un lungo calvario, creando una vera e propria voragine sulla corsia destra. Per Cristian Chivu, questa rappresenta la sfida tattica più complessa della stagione. Con il rientro dell'olandese previsto non prima di marzo, magari proprio in occasione del derby, la squadra dovrà fare a meno di un titolare inamovibile per un totale di circa 17 giornate di campionato.

