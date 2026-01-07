Inter sulla destra spunta l’usato sicuro | Molina torna un’opzione concreta

L’Inter si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa in modo immediato. La strategia degli nerazzurri è chiara: acquisti mirati e pronti all’uso, senza margini di attesa o adattamento. Tra le possibili opzioni, Molina si distingue come un’alternativa concreta per rafforzare la difesa, garantendo un contributo immediato in vista delle sfide future.

L’Inter ha tracciato una linea netta per il mercato di gennaio: se si interviene, lo si fa solo per rinforzare subito, senza margini di adattamento o tempi di rodaggio. È dentro questa cornice che prende corpo la pista che porta a Nahuel Molina, esterno destro oggi all’ Atlético Madrid ma con un passato recente e significativo in Serie A. Non è un nome nuovo nei radar nerazzurri, ma nelle ultime settimane il suo profilo ha ripreso quota perché risponde a un’esigenza precisa: affidabilità immediata. L’Inter non cerca prospetti da costruire, cerca certezze. Un profilo che conosce già la Serie A. Molina non è un’incognita per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

