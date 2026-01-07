Inter spunta Dodô | pista aperta con la Fiorentina
L’Inter ha mostrato interesse per Dodô, esterno della Fiorentina, come possibile alternativa sulla fascia destra. La società nerazzurra sta valutando questa opzione, considerando che il giocatore non è considerato incedibile dal club viola. La trattativa potrebbe rappresentare una soluzione per rafforzare il reparto con un profilo di esperienza e versatilità.
L’Inter accelera sulla fascia destra e apre una pista alternativa. In cima alla lista nerazzurra entra Dodô, esterno della Fiorentina che il club viola non considera intoccabile. A Milano il profilo piace per caratteristiche e margini di manovra. Il contratto non è vicino al rinnovo e il quadro rende l’operazione possibile. Al momento non risultano contatti ufficiali, ma la trattativa potrebbe decollare con una formula che coinvolge contropartite tecniche. Sul tavolo interista ci sono Stefan de Vrij, in scadenza a giugno e scivolato indietro nelle gerarchie, e Kristjan Asllani, di rientro a gennaio e in cerca di una nuova sistemazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
