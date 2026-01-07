Inter spunta Dodô | pista aperta con la Fiorentina

L’Inter ha mostrato interesse per Dodô, esterno della Fiorentina, come possibile alternativa sulla fascia destra. La società nerazzurra sta valutando questa opzione, considerando che il giocatore non è considerato incedibile dal club viola. La trattativa potrebbe rappresentare una soluzione per rafforzare il reparto con un profilo di esperienza e versatilità.

