Inter Primavera-Sampdoria | formazioni ufficiali degli ottavi

Oggi si svolge l'incontro tra Inter Primavera e Sampdoria Primavera, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2026. La partita si disputa al Konami Development Centre e segna l’inizio ufficiale della stagione per le due squadre giovanili. Di seguito le formazioni ufficiali, pronti a scoprire quale team avanzerà nel torneo.

Scatta il primo impegno ufficiale del 2026 per l’ Inter Primavera. I nerazzurri scendono in campo questo pomeriggio al Konami Development Centre contro la Sampdoria Primavera negli ottavi di finale di Coppa Italia. Calcio d’inizio alle ore 15. Ufficiali le formazioni scelte da Benito Carbone e Francesco Pedone. L’Inter si dispone con il 4-3-3: Pentima tra i pali, linea difensiva composta da Della Mora, Mackiewicz, Nenna e Conti. In mezzo al campo Cerpelletti, La Torre e Putsen, mentre il tridente offensivo è formato da El Mahboubi, Kukulis e Mancuso. La Sampdoria risponde con Krastev in porta, difesa guidata da Diop e Cernic, centrocampo folto e Antonin D’Amore riferimento offensivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

