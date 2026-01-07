Inter parla Chivu | In questo momento i nerazzurri hanno un’identità chiara Prova a fare determinate cose con intensità

Cristian Chivu ha commentato l’attuale fase dell’Inter, sottolineando come la squadra abbia ormai un’identità definita. Durante l’intervista prepartita della sfida contro il Parma, ha evidenziato l’importanza di affrontare le partite con determinazione e intensità. Le sue parole riflettono l’approccio della squadra in questa stagione, con un focus sulla coesione e sulla chiarezza delle proprie idee di gioco.

Inter, le dichiarazioni di Chivu: «In questo momento i nerazzurri hanno un'identità chiara. Prova a fare determinate cose.» Intervenuto nel prepartita di Parma?Inter, Cristian Chivu ha introdotto così la sfida valida per la 19ª giornata di Serie A 202526. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport e Dazn, ha analizzato le insidie del match .

Ranocchia: “Non sono sorpreso da Chivu, è speciale. Akanji super, Esposito ha capito dov’è” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato del momento della squadra di Chivu ... msn.com

Inter, perché Chivu è rimasto in silenzio: il retroscena durante la gara - Retroscena, analisi della vittoria e come il tecnico nerazzurro abbia cambiato tutto ... sport.virgilio.it

Non serve urlare per essere leader. Lautaro parla con il cuore, combatte su ogni pallone e porta l’Inter sul petto, sempre. Capitano. Toro. Uno di noi. - facebook.com facebook

#Inter, parla Altobelli Ecco cosa ha detto su #LautaroMartinez x.com

