Inter occhi su Aké | nuova pista dal Manchester City

L’Inter continua a monitorare il mercato internazionale per rafforzare la propria linea difensiva. Dopo aver seguito Akanji, ora si fa più concreta la possibilità di un trasferimento di Nathan Aké dal Manchester City. La società nerazzurra valuta attentamente questa opzione come possibile intervento nel reparto difensivo, mantenendo un occhio attento alle dinamiche del mercato inglese.

L’Inter guarda ancora in Premier League per rinforzare la difesa. Dopo Akanji, a Milano prende quota un nuovo nome in uscita dal Manchester City: Nathan Aké. Il difensore olandese, classe 1995, sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni di Pep Guardiola. Impiego ridotto e ruolo marginale hanno acceso l’attenzione di diversi club, con l’Inter che monitora la situazione in vista dei prossimi mesi. Aké ha contratto fino al 2027, ma il contesto apre a valutazioni di mercato. In Inghilterra si registrano movimenti: il Bournemouth valuta il ritorno, mentre Newcastle United e Crystal Palace restano alla finestra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

