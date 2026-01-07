Inter Frattesi rimane alla porta | il Galatasaray insiste

Dopo la vittoria contro il Bologna, l’Inter si prepara per le prossime sfide di campionato. Frattesi, al centro delle discussioni di mercato, rimane alla porta mentre il Galatasaray continua a insistere. L’obiettivo della squadra nerazzurra è mantenere la posizione in classifica e avvicinarsi al titolo di Campioni d’Inverno, con attenzione rivolta anche alle dinamiche di mercato e alle strategie per consolidare il rendimento.

Archiviata la vittoria per 3-1 con il Bologna, per l'Inter è tempo nuovamente di tornare in campo. L'obiettivo è quello di rimanere in cima alla classifica, ottenendo il titolo di Campioni d'Inverno. I nerazzurri vogliono continuare sulla retta via, per mettere in cascina 3 punti pesanti e lanciare segnali alla concorrenza. La prossima gara è quella con il Parma, in programma oggi 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini. Al tempo stesso, però, la dirigenza deve necessariamente pensare alla sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Piero Ausilio dovrebbe sciogliere alcune situazioni spinose legate alla sua rosa.

Frattesi Inter, Marotta non ha alcuna intenzione di fare sconti: la posizione del club nerazzurro è molto chiara. Le ultimissime - Le ultime Il tema Frattesi Inter è diventato uno dei più caldi in vista della ... calcionews24.com

Sky - Frattesi salta Parma-Inter per un leggero affaticamento all'adduttore - facebook.com facebook

Affaticamento all’adduttore Davide #Frattesi salterà Parma-Inter di domani x.com

