Inter Frattesi può partire a gennaio | Galatasaray in pressing

Il futuro di Davide Frattesi entra in una fase calda. Il centrocampista può lasciare l’ Inter già a gennaio: lo spazio ridotto trovato con Cristian Chivu ha riaperto scenari che fino a pochi mesi fa erano stati congelati. Dall’estero arriva un segnale forte. Il Galatasaray ha acceso i motori e valuta un affondo concreto, forte di un’offerta economica importante per il giocatore. Ma la partita vera si gioca sulle richieste dell’Inter, che non intende fare sconti. A Milano la linea è chiara: Frattesi non è incedibile, ma il prezzo resta alto. In passato il club aveva fissato l’asticella attorno ai 40 milioni per evitare svalutazioni e frenare l’interesse di big italiane. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

