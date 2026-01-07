L’Inter ha affrontato un rallentamento nelle trattative per rinforzare la fascia destra, dopo il rifiuto di João Cancelo e la decisione del Barcellona di non cedere il giocatore. La situazione evidenzia come, al momento, il mercato per questa posizione sia fermo e senza alternative concrete. La società dovrà ora valutare altre opzioni per rafforzare il reparto, considerando le limitate possibilità di intervento immediato.

Il no di João Cancelo all’Inter e la scelta del Barcellona chiudono una porta che, di fatto, non era mai stata davvero aperta. Ma a Milano il tema resta intatto: sulla fascia destra c’è un vuoto che il mercato non sta colmando. La situazione è chiara. Denzel Dumfries è fuori e non rientrerà prima di marzo. Le alternative interne non convincono fino in fondo: soluzioni di adattamento e profili affidabili ma logorati dagli infortuni non garantiscono continuità. E in una stagione che si gioca sui dettagli, “tirare a campare” non è un’opzione. Sul mercato i nomi monitorati sono giovani e pieni di incognite. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, allarme fascia destra: mercato fermo

