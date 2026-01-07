Inter allarme fascia destra | mercato fermo
L’Inter ha affrontato un rallentamento nelle trattative per rinforzare la fascia destra, dopo il rifiuto di João Cancelo e la decisione del Barcellona di non cedere il giocatore. La situazione evidenzia come, al momento, il mercato per questa posizione sia fermo e senza alternative concrete. La società dovrà ora valutare altre opzioni per rafforzare il reparto, considerando le limitate possibilità di intervento immediato.
Il no di João Cancelo all’Inter e la scelta del Barcellona chiudono una porta che, di fatto, non era mai stata davvero aperta. Ma a Milano il tema resta intatto: sulla fascia destra c’è un vuoto che il mercato non sta colmando. La situazione è chiara. Denzel Dumfries è fuori e non rientrerà prima di marzo. Le alternative interne non convincono fino in fondo: soluzioni di adattamento e profili affidabili ma logorati dagli infortuni non garantiscono continuità. E in una stagione che si gioca sui dettagli, “tirare a campare” non è un’opzione. Sul mercato i nomi monitorati sono giovani e pieni di incognite. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Juve-Chiesa ci siamo Contatto col Liverpool Ora dipende da Fede Cancelo, il Barça lo soffia all'Inter Neres ci prova Il Napoli spera Raspa incerto, Roma in allarme La prima pagina del Corriere dello Sport di martedì 6 gennaio #CorrieredelloSport - facebook.com facebook
