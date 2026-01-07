Integratori-mania prezzi stellari e soggiorni in Spa per chi li prescrive Il lato marcio del nuovo business

Negli ultimi anni, il mercato degli integratori ha conosciuto una crescita significativa, spesso accompagnata da prezzi elevati e offerte di soggiorni in Spa per i professionisti del settore. Tuttavia, è importante valutare criticamente questa tendenza, considerando l’efficacia reale di alcuni prodotti, come gli acidi grassi polinsaturi, riconosciuti per il loro ruolo nel trattamento di disturbi cardiovascolari e infiammatori. Un approccio informato aiuta a distinguere tra innovazione e pratiche discutibili.

“Gli acidi grassi polinsaturi rappresentano una soluzione collaudata e sicura nel trattamento e nella prevenzione di disturbi cardiovascolari” e “per trattare il processo infiammatorio acuto”. Erano queste, secondo quanto si apprende da un'ingiunzione dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

