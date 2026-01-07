Insulti sessisti a Smilla Holmberg sui social la presentazione all'Arsenal diventa un incubo

L'Arsenal ha deciso di chiudere i commenti sul post di presentazione di Smilla Holmberg, dopo aver ricevuto insulti sessisti sui social. La diciannovenne svedese ha subito commenti offensivi che hanno trasformato la sua presentazione in un episodio difficile. Questa situazione evidenzia ancora una volta le problematiche legate al rispetto e alla sensibilità nel mondo dello sport e sui social media.

Insulti sessisti alle arbitre, arrivano le scuse della Sorianese Il presidente: “A nome della Sorianese desidero esprimere le più sincere scuse. Episodi di questo tipo non rappresentano i valori sportivi” - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.