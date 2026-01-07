Insulti sessisti a Smilla Holmberg sui social la presentazione all'Arsenal diventa un incubo
L'Arsenal ha deciso di chiudere i commenti sul post di presentazione di Smilla Holmberg, dopo aver ricevuto insulti sessisti sui social. La diciannovenne svedese ha subito commenti offensivi che hanno trasformato la sua presentazione in un episodio difficile. Questa situazione evidenzia ancora una volta le problematiche legate al rispetto e alla sensibilità nel mondo dello sport e sui social media.
L'Arsenal è stato costretto a chiudere i commenti sotto al post di presentazione di Holmberg: la diciannovenne è stata presa di mira da insulti sessisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sessismo, Arsenal costretto a bloccare i commenti sul video di presentazione di Smilla Holmberg
Leggi anche: Sardegna, la presidente Alessandra Todde nel mirino: pesanti insulti sessisti sui social
Sessismo, Arsenal costretto a bloccare i commenti sul video di presentazione di Smilla Holmberg - L'Arsenal è stato costretto a disattivare i commenti sul video di presentazione di una sua giocatrice per un brutto episodio di sessismo ... ilnapolista.it
Insulti sessisti alle arbitre, arrivano le scuse della Sorianese Il presidente: “A nome della Sorianese desidero esprimere le più sincere scuse. Episodi di questo tipo non rappresentano i valori sportivi” - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.