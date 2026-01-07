Insieme IV edizione alla Fondazione Banco Napoli

L’evento “Insieme IV edizione” si svolge presso la Fondazione Banco Napoli, offrendo un’occasione di incontro tra cultura, arte e solidarietà. Una serata pensata per valorizzare il patrimonio culturale della città e promuovere iniziative benefiche, in un contesto di sobrietà e raffinatezza. Un momento di riflessione e condivisione dedicato alla comunità napoletana, con attenzione alle espressioni artistiche e alle cause sociali.

«Noi con Voi»: cultura, solidarietà e prevenzione alla Fondazione Banco Napoli - “Trucco e parrucca” a “Danza e musica nei reparti” sono solo due dei progetti realizzati dall’associazione Noi con Voi che si occupa di prevenzione oncologica ... ilmattino.it

STRAGARDALAKE: DESENZANO CORRE INSIEME. Domenica 11 gennaio 2026 arriva la prima edizione della STRAGARDALAKE, la Mezza Maratona di Desenzano del Garda che, già al suo esordio, registra numeri straordinari: 3.000 runner iscritti e parteci - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.