Insieme in canile e ora nuovamente riuniti in famiglia | la storia di Calvin e Klain a lieto fine
Questa è la storia di Calvin e Klain, due cani che, dopo aver trascorso un periodo nel rifugio di Chieti a causa di gravi problemi di salute, sono stati riuniti in famiglia. Un percorso di recupero e speranza che dimostra come, con il giusto supporto, anche le situazioni più difficili possano avere un nuovo inizio. La loro vicenda testimonia l’importanza di prendersi cura di questi animali e di offrire loro una seconda possibilità.
Calvin e Klain sono due cani che, circa un anno fa, sono giunti nel canile rifugio di Chieti. Le loro condizioni erano pessime: i corpi devastati dalla leishmaniosi, completamente glabri, irriconoscibili fra di loro.I volontari non riuscivano a vedere un lieto fine facile per loro, probabilmente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Insieme in canile e ora nuovamente riuniti in famiglia: la storia di Calvin e Klain a lieto fine - Postati più volte nessuno si fece avanti, ma tramite l'associazione della Segugi & Friends, inizialmente è stata ricevuta una prima richiesta per Klain, che a fine ottobre ha raggiunto la sua nuova ...
