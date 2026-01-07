Insieme in canile e ora nuovamente riuniti in famiglia | la storia di Calvin e Klain a lieto fine

Questa è la storia di Calvin e Klain, due cani che, dopo aver trascorso un periodo nel rifugio di Chieti a causa di gravi problemi di salute, sono stati riuniti in famiglia. Un percorso di recupero e speranza che dimostra come, con il giusto supporto, anche le situazioni più difficili possano avere un nuovo inizio. La loro vicenda testimonia l’importanza di prendersi cura di questi animali e di offrire loro una seconda possibilità.

Siamo arrivate in canile molto piccole e pesavamo solo pochi grammi, ma avevamo già una grande voglia di vivere. Oggi siamo felici con la nostra nuova famiglia che ha scelto di non dividerci,ma di farci crescere insieme coccolate e amate. Astrid & Hela ex D - facebook.com facebook

