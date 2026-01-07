Alle 15.30 di oggi, mercoledì 7 gennaio, Papa Leone XIV si è recato a piedi nell'Aula del Sinodo in Vaticano, dove si sta svolgendo il primo Concistoro straordinario del suo pontificato. L'evento rappresenta un momento importante per la Chiesa, segnato dalla convocazione di un'assemblea speciale per discutere questioni di rilievo ecclesiale. Di seguito, alcune immagini esclusive di questo momento.

Intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 7 gennaio, Papa Leone XIV ha raggiunto a piedi l'Aula del Sinodo in Vaticano, dove si sta tenendo il primo Concistoro straordinario del suo pontificato. Il pontefice, come annunciato pochi giorni prima di Natale, ha convocato a Roma tutti i cardinali viventi - sia quelli con diritto di voto in un ipotetico Conclave, sia gli ultraottantenni che hanno perduto questo privilegio a causa dell'età - per discutere con tutti loro di varie tematiche ed approfondire alcuni argomenti lasciati in sospeso da Papa Francesco o che richiedono un'eventuale cambio di rotta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iniziato il primo concistoro straordinario di Papa Leone XIV - Foto esclusive de Il Tempo

