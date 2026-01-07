Infortunio per l’obiettivo di mercato del Napoli | l’esito degli esami

In seguito all’esito degli esami, l’infortunio di Lucca potrebbe influenzare le strategie di mercato del Napoli. Se il giocatore dovesse lasciare il club a gennaio, la società potrebbe valutare l’ingaggio di un nuovo attaccante per rafforzare l’organico. Questa eventualità sottolinea l’importanza di monitorare gli sviluppi e le possibilità di mercato per mantenere un team competitivo nel corso della stagione.

Nel caso in cui Lucca dovesse lasciare Napoli a gennaio, la società azzurra potrebbe tornare sul mercato per un nuovo attaccante. Tra i vari nomi emersi negli ultimi giorni, ci sarebbe anche quello di Artem Dovbyk della Roma. Il centravanti ucraino, tuttavia, dovrà fare i conti con un nuovo infortunio. Dovbyk-Lucca, lo scambio può saltare: la situazione. Nella giornata di ieri, contro il Lecce, ha ritrovato un gol che mancava oramai da ottobre. Pochi minuti dopo, però, l’ex Girona è stato costretto a chiedere il cambio al proprio allenatore. Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta dello Sport’, il Napoli avrebbe considerato il giocatore per un eventuale scambio con Lucca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

