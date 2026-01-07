Informazione, confronto e visione. Quattro appuntamenti per la città.

Quattro incontri dedicati alla città, pensati per favorire il confronto e la collaborazione. Un’occasione per condividere informazioni, analizzare le sfide e individuare insieme soluzioni pratiche. Un percorso utile per chi desidera contribuire a migliorare il contesto urbano, senza enfasi o sensazionalismi, ma con una visione chiara e concreta del futuro.

Insieme per dare un segnale, insieme per guardare avanti, insieme per andare oltre la polemica, insieme per confrontarsi e cercare soluzioni comuni. Insieme per Prato. Con questo spirito La Nazione e Tv Prato hanno pensato nei primi due mesi del nuovo anno di condividere un progetto per parlare della città e dei suoi problemi cercando di approfondire i temi e di proporre analisi. Carta stampata, tv e web delle due testate insieme per dar vita ad una sinergia inedita. La Camera di Commercio, che patrocina l’iniziativa, ospiterà le registrazioni delle trasmissioni speciali di "Parliamoci chiaro": il resoconto su carta nelle pagine della Cronaca di Prato de La Nazione, e in tv sul canale 75 di Tv Prato, oltre che su i siti web. 🔗 Leggi su Lanazione.it

