Influenza stagionale dal 1° gennaio vaccinazione gratuita per tutti

A partire dal 1° gennaio, la vaccinazione contro l'influenza stagionale sarà disponibile gratuitamente per tutti. La stagione 2025–2026 sta mostrando un incremento anticipato e continuo dei casi rispetto all'anno precedente, rendendo importante adottare le misure di prevenzione raccomandate. La vaccinazione rappresenta uno strumento efficace per ridurre il rischio di complicanze e proteggere la salute pubblica durante i mesi invernali.

Influenza K, arriva il picco stagionale: sintomi, durata e cure/ Bassetti “Attenzione a non sottovalutarla” - Influenza K, arriva il picco stagionale: scopriamo quali sono i sintomi, durata e cure. ilsussidiario.net

Polmonite da influenza, Bassetti: "Ecco i sintomi che richiedono il pronto soccorso" - È fondamentale sapere riconoscere in tempo i campanelli d’allarme e rivolgersi al ... today.it

Influenza verso il picco. Dal 1° gennaio estesa la vaccinazione gratuita

SICILIA SOFFOCA SOTTO IL BOOM DI CASI INFLUENZALI: BAMBINI E ANZIANI I PIÙ COLPITI Un’ondata di influenza stagionale sta mettendo a dura prova gli ospedali siciliani, con un aumento significativo di accessi ai pronto soccorso e casi di insufficienza - facebook.com facebook

L’ #influenza stagionale: aumentano i casi, ma la situazione resta sotto controllo. Il ministro #Schillaci ricorda a tutti che c’è ancora tempo per vaccinarsi. #Tg1 Laura Cason x.com

