Influenza l' appello dei medici di famiglia | Non andate in ospedale senza consulto

L'appello dei medici di famiglia invita a evitare di recarsi in pronto soccorso senza aver prima consultato il proprio medico. Questa misura mira a ridurre accessi non necessari, prevenendo rischi di infezioni ospedaliere, soprattutto per pazienti fragili e anziani. È importante seguire questa indicazione per garantire un uso più efficace delle risorse sanitarie e tutelare la salute di tutti.

"Non recatevi in pronto soccorso senza aver prima contattato il medico di famiglia: non solo è inutile, ma rappresenta anche un rischio per i pazienti fragili e per gli anziani, che possono facilmente contrarre infezioni ospedaliere". A lanciare l'appello è il segretario regionale vicario della.

Picco di ricoveri per influenza e polmoniti al Cardarelli di Napoli: 210 gli accessi al giorno. In diversi casi per i pazienti è necessario il trattamento con ossigeno ad alti flussi, l'appello: “Venite in ospedale solo se necessario” - facebook.com facebook

#Juorno #influenza e #polmoniti, #inverno duro a #Napoli: aumentano i ricoveri e gli accessi in #ospedale x.com

