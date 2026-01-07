Influenza K i consigli dei medici di famiglia | Andare in ospedale senza averci consultato è inutile e rischioso

In tempi di aumento delle visite al pronto soccorso, è importante seguire i consigli dei medici di famiglia. Luigi Sparano, segretario regionale vicario della Fimmg, sottolinea che rivolgersi all’ospedale senza consultare preventivamente il medico può essere inutile e rischioso. Un approccio più responsabile aiuta a gestire meglio le risorse sanitarie e a garantire un’assistenza più efficace a chi ne ha realmente bisogno.

Il segretario regionale vicario della Fimmg, Luigi Sparano, lancia un appello di fronte al massiccio afflusso al pronto soccorso registrato in questi giorni legato al picco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Influenza K, i consigli dei medici di famiglia: «Andare in ospedale senza averci consultato è inutile e rischioso» Leggi anche: Influenza, l'appello dei medici di famiglia: "Non andate in ospedale senza consulto" Leggi anche: Scoppia la rabbia dei medici di famiglia, mercoledì lo sciopero: “Così non si può più andare avanti” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'influenza K e i sintomi gastrointestinali: i consigli degli esperti; Influenza K (gennaio 2026): sintomi, durata e cura; Influenza, febbre alta e dolori diffusi. E più casi di polmonite nei giovani; Influenza K, il nuovo sintomo: non solo febbre alta, tosse e raffreddore. L'allarme dei medici: «Colpita anche la pancia». Influenza K, i consigli dei medici di famiglia: «Andare in ospedale senza averci consultato è inutile e rischioso» - Il segretario regionale vicario della Fimmg, Luigi Sparano, lancia un appello di fronte al massiccio afflusso al pronto soccorso registrato in questi giorni legato al picco influenzale: ... msn.com

L'influenza dilaga in ItaliaL'influenza dilaga in Italia Un po’ come in tutta la Sicilia, è... - Un po’ come in tutta la Sicilia, è boom di pazienti all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta) con “prevalenza della variante K”. msn.com

Influenza K, sintomi gastrointestinali (come vomito o diarrea) oltre alla febbre. I medici: idratazione e riposo - La stagione influenzale, caratterizzata dalla diffusione della variante K del virus influenzale A, sta determinando un netto aumento dei contagi. ilmessaggero.it

https://www.sanseveroyoulive.com/puglia-influenza-in-crescita-i-consigli-alimentari-di-coldiretti/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.