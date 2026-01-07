Influenza K e polmoniti colpiti i neonati | febbre alta curati con l'ossigeno 300 bimbi al giorno in ospedale

Ogni giorno circa 300 neonati vengono ricoverati per complicanze influenzali, come febbre alta e polmoniti, spesso associate all'influenza K. Il pronto soccorso è attualmente sovraccarico, con il picco previsto a fine gennaio. I medici di famiglia raccomandano di consultare prima il medico prima di recarsi in ospedale, per evitare cure inappropriate e migliorare la gestione dei casi più gravi.

