Influenza K e polmoniti colpiti i neonati | febbre alta curati con l'ossigeno 300 bimbi al giorno in ospedale
Ogni giorno circa 300 neonati vengono ricoverati per complicanze influenzali, come febbre alta e polmoniti, spesso associate all'influenza K. Il pronto soccorso è attualmente sovraccarico, con il picco previsto a fine gennaio. I medici di famiglia raccomandano di consultare prima il medico prima di recarsi in ospedale, per evitare cure inappropriate e migliorare la gestione dei casi più gravi.
Influenza, pronto soccorso pieni. Ma il picco è atteso per fine gennaio. L'appello dei medici di famiglia: "Andare in ospedale senza aver consultato il medico di famiglia è inutile e pericoloso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Picco di ricoveri per polmoniti e influenza all’ospedale Cardarelli: oltre 200 accessi al giorno
Leggi anche: Influenza K, preoccupa il boom di polmoniti. Bassetti: “Prima un picco di febbre molto alta, poi un breve miglioramento e il ritorno della febbre forte. Questo virus sta colpendo duro”
Influenza K, dopo la Befana risalita dei casi: vicini al picco. Bassetti: Attenzione a polmoniti; Influenza 2025, ecco le regioni più colpite. Casi di polmonite anche nei giovani; Boom di gravi influenze e polmoniti a Napoli: «Colpiti anche i giovani con febbre molto alta, ma non c'è allarme»; INFLUENZA POLMONITI Influenza K, casi in aumento dopo la Befana. Bassetti: “Attenzione alle polmoniti”.
Campania: influenza K circola con forza, colpiti anche i giovani, previsto picco con il rientro a scuola - A colpire in questa prima fase del 2026 non sono solo anziani e fragili, ma anche giovani e giovanissimi, sempre più spesso costretti a casa dall’influe ... videonola.tv
Febbre alta, polmoniti e ricoveri: è allarme Influenza K - L'influenza K sta colpendo duramente bambini e anziani: già oltre 816. blogsicilia.it
INFLUENZA POLMONITI Influenza K, casi in aumento dopo la Befana. Bassetti: “Attenzione alle polmoniti” - L’influenza K continua a correre in Italia e in Europa, con una ripresa dei casi prevista dopo la riapertura delle scuole dopo la Befana. statoquotidiano.it
Ospedale del Mare: Aumentano pazienti con influenza tipo A e polmoniti gravi - facebook.com facebook
Febbre alta, polmoniti e ricoveri: è allarme Influenza K x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.