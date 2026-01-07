Influenza e polmonite boom all’Ospedale del Mare | con la scuola rischio di nuovi contagi

Nell’ambito dell’attuale stagione influenzale, l’Ospedale del Mare di Napoli segnala un aumento dei casi di influenza e polmonite. Il direttore sanitario evidenzia come questa situazione possa comportare rischi di contagio anche tra studenti e personale scolastico. È importante adottare le misure preventive necessarie per limitare la diffusione delle malattie e tutelare la salute di tutta la comunità.

Le dichiarazioni del direttore sanitario dell'Ospedale del Mare a Napoli, in merito ai casi di influenza di questo inverno. "Rispetto al dicembre del 2024 per patologie respiratorie con febbre e dispnea l'accesso è rimasto costante, è aumentato invece rispetto allo scorso anno nello stesso periodo di dicembre il numero di patologie di contagio di influenza .

