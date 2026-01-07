Infiltrazione dei Casalesi negli appalti Rfi la parola agli imputati
Nell’ambito delle indagini sugli appalti Rfi, gli imputati hanno fornito la propria versione dei fatti, tra cui dichiarazioni riguardanti legami storici con figure di rilievo dei Casalesi. Uno degli imputati ha ricordato un rapporto di amicizia duraturo con Nicola Schiavone, instaurato già negli anni ’70 durante la frequenza dello stesso istituto scolastico. La testimonianza si inserisce nel quadro delle verifiche sulle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici.
“Ho conosciuto Nicola Schiavone nel ‘73 abbiamo frequentato lo stesso istituto scolastico e la nostra amicizia è durata nel tempo. Lavorativamente abbiamo iniziato a collaborare quando mi disse che aveva bisogno di una persona di fiducia nei territori di Latina e Frosinone, zone che conoscevo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
