Incidenti stradali | frontale nell' Agrigentino morto un 42enne

Nella mattina di oggi, lungo la statale 188 in territorio di Santa Margherita Belice, si è verificato un incidente stradale frontale che ha causato la morte di un uomo di 42 anni. L'evento rappresenta un grave episodio sulla viabilità locale, evidenziando ancora una volta l'importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida.

Un uomo di 42 anni è morto questa mattina in un incidente stradale lungo la statale 188, in territorio di Santa Margherita Belice. Secondo una prima ricostruzione, il furgoncino su cui viaggiava si è scontrato con una minicar elettrica per cause ancora da accertare. L'impatto è stato violento e per il conducente del furgone non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco.

