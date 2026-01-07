Incidente stradale auto si ribalta | 22enne in ospedale

Un incidente stradale si è verificato a Giussano, lungo la SP 102, intorno alle 19. Un'auto si è ribaltata, coinvolgendo un giovane di 22 anni, attualmente ricoverato in ospedale. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Brutto incidente a Giussano a causa di un'auto che si è ribaltata. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si è verificato a Giussano lungo la Sp 102 intorno alle 19.30 di ieri, 6 gennaio.Sempre ieri, intorno alle 2.30 del mattino, un'altra auto si era ribaltata sulla SS35.

