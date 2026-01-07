Incidente in tangenziale scontro tra due auto | un ferito

Un incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Parma, in Strada Vallazza, vicino all’area fieristica. Due auto sono entrate in collisione, causando un ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere le persone coinvolte e gestire la situazione. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Un incidente stradale si è verificato in mattinata lungo la tangenziale, in Strada Vallazza, nei pressi dell'area fieristica di Parma. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate mentre percorrevano la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del.

