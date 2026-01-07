Incidente in autostrada nel Milanese | nove persone coinvolte e una lunga coda d' auto

Nella mattinata di mercoledì sull'autostrada A8 nel Milanese si è verificato un incidente che ha coinvolto nove persone. L’evento ha causato una lunga coda in direzione Varese, rallentando la circolazione e creando disagi agli automobilisti. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, e le autorità stanno gestendo la situazione per ripristinare la normalità al più presto.

Nove persone coinvolte e traffico in tilt. Mercoledì mattina sull'Autostrada A8 si è formata una lunga coda in direzione Varese a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 6. Lo schianto ha coinvolto due auto nel tratto Tangenziale Ovest - Lainate.

Incidente tra bus e camion in A26, un morto e venti feriti - E' successo poco dopo le 21 al chilometro 8 all'altezza di Mele, direzione Genova. rainews.it

Incidente in autostrada A4, schianto tir-furgone tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa: un morto

Cronaca in aggiornamento. Incidente mortale sull'autostrada A21. Pesante il bilancio dello scontro tra un'auto e un camion: un morto e due feriti, di cui uno grave trasportato all'ospedale di Alessandria. Immediati i soccorsi Vai al link https://www.rainews.it - facebook.com facebook

ATTENZIONE [10.12-17:30] #INCIDENTE #autostrada #A4 #Venezia- #Trieste CHIUSO TRATTO #Portogruaro - San Stino di Livenza in direzione #Venezia Uscita obbligatoria Portogruaro. Chiusa entrata di Portogruaro (allacciamento #A28 #A4), in direzion x.com

