Incidente a Sala Consilina | auto si ribalta feriti lievi

Questa sera, lungo la SS19 vicino allo svincolo autostradale di Sala Consilina, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale si è ribaltata. Fortunatamente, i feriti sono lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei coinvolti.

