Incidente a Sala Consilina | auto si ribalta feriti lievi

Questa sera, lungo la SS19 vicino allo svincolo autostradale di Sala Consilina, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale si è ribaltata. Fortunatamente, i feriti sono lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei coinvolti.

Incidente stradale questa sera lungo la Ss19 nei pressi dello svincolo autostradale di Sala Consilina. I feriti, per fortuna, non hanno subito gravi conseguenze, nonostante l'auto si sia ribaltata.L'incidenteIntorno alle 22 per cause in corso di accertamento un'auto proveniente da Sala Consilina. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

