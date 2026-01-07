Incendio a Crans-Montana | i gestori si dichiarano devastati

I gestori del locale Le Constellation di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti, hanno rilasciato una dichiarazione in seguito all’incendio della notte di Capodanno. Esprimendo il loro dolore, hanno confermato la disponibilità a collaborare con le autorità per chiarire le cause dell’incidente. La notizia evidenzia l’impatto dell’accaduto sulla comunità locale e l’impegno dei proprietari a supportare le indagini.

La nota dei proprietari. I coniugi Jacques e Jessica Moretti, gestori del locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro del tragico incendio della notte di Capodanno, hanno rilasciato una nota in cui esprimono il loro profondo dolore e ribadiscono la piena disponibilità a collaborare con le autorità. «Non cercheremo in alcun modo di sottrarci alle nostre responsabilità», scrivono i Moretti in un comunicato diffuso da Radio Télévision Suisse. «Siamo devastati e sopraffatti dal dolore – prosegue la nota –, i nostri pensieri sono costantemente rivolti alle vittime, ai loro cari che hanno subito un lutto così brutale e prematuro, e a tutti coloro che stanno lottando per la propria vita». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Incendio a Crans-Montana: i gestori si dichiarano devastati Leggi anche: Crans-Montana, i gestori del Constellation: “Devastati dalla tragedia, non ci sottrarremo all’inchiesta” Leggi anche: Crans-Montana, i gestori del Constellation: “Devastati dalla tragedia, non ci sottrarremo all’inchiesta” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, i gestori di Le Constellation iscritti nel registro degli indagati: le accuse sono omicidio, lesioni personali e incendio colposi; Incendio Crans-Montana, l’ambasciatore italiano: “Da noi i gestori sarebbero stati arrestati” – Video; Crans-Montana, bar del rogo allargato senza autorizzazione; Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'. Crans-Montana, i gestori del locale sono liberi: il giallo dei controlli e la loro posizione - Montana con le prime parole dei gestori del Le Constellation e il giallo dei controlli. newsmondo.it

“Cosa facevano mentre i ragazzi bruciavano”. Strage Crans-Montana, la scoperta shock sui gestori grazie alle telecamere - Come rivelato da Repubblica, alcune telecamere di sorveglianza, installate su due ... thesocialpost.it

Strage Crans-Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale: identificate tre vittime italiane, Tamburi, Barosi e Galeppini - Montana, Svizzera: il bilancio è gravissimo, ci sono almeno 40 morti e un centinaio di feriti ... fanpage.it

Incendio a Crans-Montana, emergono gravi carenze nelle misure di sicurezza e nei controlli. Riscontrata una mancata attenzione del locale Le Constellation per il periodo 2020-2025 - facebook.com facebook

L’omaggio della comunità di Crans-Montana alle giovani vittime dell’incendio di Capodanno - Il video x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.