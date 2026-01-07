Inaugura a Bagnoli di Sopra la prima tappa della mostra fotografica del progetto #DaiColliallAdige NEXT

Inaugura sabato 10 gennaio alle ore 11, negli spazi del Palazzetto Widmann, la mostra fotografica Dai Colli all'Adige – sguardi sul territorio, primo evento conclusivo del progetto del GAL Patavino #DaiColliallAdige NEXT.

Mostra fotografica “Sguardi sul territorio” a Bagnoli di Sopra dal 9 al 18 gennaio 2026.

