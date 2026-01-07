In Viaggio con i Magi | il centro storico imbiancato trasforma Rimini in un emozionante presepe

La terza edizione di In Viaggio con i Magi si inserisce in un centro storico di Rimini imbiancato dalla neve, creando un’atmosfera unica e suggestiva. La neve ha valorizzato le vie antiche, rendendo il paesaggio più intimo e carico di atmosfera natalizia. Un’occasione per vivere un’esperienza autentica e suggestiva, immersi nella magia del periodo e nella bellezza del centro storico trasformato.

La nevicata ha reso ancora più suggestiva la terza edizione di In Viaggio con i Magi, trasformando il centro storico in uno scenario sospeso e carico di significato. Nonostante le difficoltà legate al meteo, il percorso è stato riorganizzato e il Duomo di Rimini si è riempito di famiglie e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - In Viaggio con i Magi: il centro storico imbiancato trasforma Rimini in un emozionante presepe Leggi anche: Con "In viaggio con i Re Magi" la città si trasforma in un presepe, suggestiva parata in centro storico Leggi anche: Tra sabbia, barche e antichi borghi. Viaggio tra i presepi di Rimini, dal mare al centro storico Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalle Befane ai Re Magi. A Rimini la festa continua; La città dei Re Magi in Italia: da tutto il mondo, la loro storia è passata proprio da qui; La Cavalcata dei Re Magi; Un weekend lungo con Aida a teatro, l'arrivo della Fiamma Olimpica e la Befana. Tornano anche i Re Magi. Rimini celebra l’Epifania con la magia di “In Viaggio con i Magi” immersa nella neve - L’evento, che si è concluso con il concerto dell’ensemble Einstein EYOS e il saluto del Vescovo, è stato realizzato da MADE Officina Creativa in collaborazione con il Comune di Rimini e la Diocesi di ... altarimini.it

“In viaggio con i Re Magi”, Rimini apre l’anno tra tradizione e partecipazione - Rimini si prepara a vivere domani, 6 gennaio 2026, la terza edizione di “ In viaggio con i Re Magi”, l’evento che negli ultimi anni è diventato uno dei momenti più partecipati e simbolici dell’inizio ... altarimini.it

Rimini, “In viaggio con i Magi”: domani appuntamento sul Ponte di Tiberio - Rimini si prepara a vivere domani, 6 gennaio 2026, la terza edizione di “In viaggio con i Re Magi”, l’evento che negli ultimi anni è diventato uno dei momenti ... chiamamicitta.it

"Adorazione dei Magi"(1423) tavola di Gentile da Fabriano(1370-1427), capolavoro della pittura tardogotica, conservato nella meravigliosa cornice originale a Firenze nella Galleria degli Uffizi. La ricchissima scena illustra le tappe del viaggio dei Magi " #bres - facebook.com facebook

L’Epifania ci ricorda il cammino dei Re Magi verso Gesù, un viaggio di fede, di ricerca e di speranza. Un messaggio che parla anche al nostro presente. Seguire la luce, non smarrire la strada, costruire ogni giorno pace, dialogo e umanità. Buona Epifania del x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.