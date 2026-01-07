In scuole un minuto silenzio per Crans

Oggi, all'inizio delle lezioni, tutte le scuole hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Crans-Montana. Un gesto di rispetto e vicinanza rivolto alle persone coinvolte in questa tragedia, che ha colpito la comunità. La pausa silenziosa rappresenta un momento di riflessione collettiva, sottolineando l'importanza di solidarietà e memoria nelle istituzioni scolastiche.

7.49 Un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana in tutte le scuole, oggi, alla ripresa delle lezioni. A chiederlo è il ministero dell'Istruzione, Il titolare Valditara sottolinea che si tratterà di "un momento di condivisione" e di "una occasione di riflessione per tutta la comunità scolastica sui valori della vita e della responsabilità civile", nel ricordo dei tanti giovani morti "in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole Leggi anche: A Como e in tutta Italia un minuto di silenzio nelle scuole per i ragazzi morti a Crans-Montana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un minuto di silenzio in tutte le scuole per le vittime di Crans Montana; Crans-Montana, sei studenti italiani tra i morti: il 7 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole. La lettera di Valditara ai DS; Nelle scuole di tutta Italia un minuto di silenzio per le giovani vittime di Crans-Montana; Il 7 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime di Crans-Montana. Un minuto di silenzio nelle scuole per i morti e feriti di Crans-Montana - La sua famiglia è originaria di Arona, dove oggi verranno spente le luci della Rocca Borromea ... rainews.it

Oggi nelle scuole un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana - Oggi, alla riapresa delle lezioni, in tutte le scuole italiane verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Crans Montana. gazzettadiparma.it

Strage di Crans-Montana: minuto di silenzio nelle scuole italiane il 7 gennaio - Mercoledì 7 gennaio, le scuole italiane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime italiane del tragico incendio che ha colpito ... ilnotiziario.net

Radiostuni News del 07/01/2026

Il Sole 24 ore: “Un minuto di silenzio in tutte le scuole per le giovani vittime di Crans Montana” Il ministro Valditara annuncia l’iniziativa per mercoledì 7 gennaio, in coincidenza con la riapertura degli istituti scolastici. - facebook.com facebook

Il Sole 24 ore: “Un minuto di silenzio in tutte le scuole per le giovani vittime di Crans Montana” Il ministro Valditara annuncia l’iniziativa per mercoledì 7 gennaio, in coincidenza con la riapertura degli istituti scolastici. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.