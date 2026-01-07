In che modo l’Iran in crisi identitaria si lega al Venezuela Risponde Terzi

L’instabilità dell’Iran, segnata da proteste e repressioni, riflette un profondo crisi identitaria. Questa situazione si collega anche al Venezuela, dove tensioni sociali e politiche evidenziano similitudini nel rapporto tra popolo e governo. Entrambi i paesi vivono momenti di forte disagio, legati a questioni di sovranità, diritti e aspirazioni di cambiamento, evidenziando un legame tra le sfide di due nazioni in crisi.

Da oltre dieci giorni l’Iran è attraversato da proteste diffuse e sempre più radicali. Manifestazioni che si sono riaccese nelle ultime settimane, e con loro la repressione del regime. Il collasso economico, la reazione violenta, il controllo sulle masse che sembra essere sfuggito, e la mobilitazione trasversale della società iraniana evocano precedenti storici profondi, ma aprono anche scenari nuovi. Per Giulio Terzi di Sant’Agata (Fratelli d’Italia), che oggi ha tenuto il keynote speech della conferenza “Sostegno alle forze democratiche in Iran” organizzata nella Sala Nassirya del Senato, ricostruisce il significato politico delle proteste inquadrandole sullo stato del regime e delle connessioni internazionali, e ciò che l’Italia e la Comunità globale dovrebbero fare di fronte a una possibile svolta storica. 🔗 Leggi su Formiche.net

