Il primo scorcio di stagione del Sassuolo in Serie A ha evidenziato un dato sorprendente: nelle prime 19 partite, la squadra ha raccolto più punti in trasferta rispetto a casa. Un andamento che, nonostante la recente sconfitta contro la Juventus, testimonia una certa costanza e un equilibrio ancora da consolidare. La differenza tra le prestazioni interne ed esterne si riflette anche nella media punti, evidenziando un andamento particolare che caratterizza questa fase del campionato.

di Lorenzo Longhi REGGIO EMILIA Con la netta sconfitta di ieri sera contro la Juventus, chiusa comunque con il pubblico a intonare "siamo fieri di voi", il girone di andata del Sassuolo in questa Serie A ha confermato un verdetto già noto, ma che comunque fa specie e non è affatto banale: la versione interna dei neroverdi, infatti, nelle prime 19 partite di questo campionato, ha fatto segnare meno punti rispetto a quella esterna, 11 contro 12, cedendo ancora maggiormente il passo per quanto riguarda la media punti a partita che vede il Sassuolo esterno netto in vantaggio, avendo disputato 10 gare in casa e 9 fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In casa numeri al ribasso. Ma l’andata è sorprendente

