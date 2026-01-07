In Canada, durante un matrimonio, uno scoiattolo si è inserito nella foto di coppia, catturando l’attenzione online. Le immagini, scattate dai fotografi Marcin e Dorota della Bdfk Photography, mostrano le montagne innevate come sfondo, con gli sposi e il piccolo animale in primo piano. Questo particolare scatto ha attirato l’interesse del pubblico, diventando rapidamente virale sui social media.

Le montagne innevate, gli occhi dolci dei due innamorati e lo scoiattolo in primo piano. I fotografi Marcin e Dorota della Bdfk Photography hanno condiviso sui social l’insolita foto scattata nel giorno del matrimonio di una coppia canadese. In posa con le braccia aperte davanti ai novelli sposi, il photobombing dell’animale è andato virale. Come racconta People, l’immagine è stata immortalata alcuni anni fa in cima al Sulphur Skyline Trail del Jasper National Park in Alberta, in Canada. I fotografi hanno raccontato che la posizione degli sposi è stata “pianificata con attenzione e ci sono voluti circa 15 minuti per scattarla “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Canada uno scoiattolo si intromette in primo piano nella foto di matrimonio di due novelli sposi: lo scatto diventa virale

