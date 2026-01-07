Imprese a gonfie vele grazie a patto con i boss | la procura chiede la confisca dei beni
La procura ha richiesto la confisca dei beni dell’imprenditore di Racalmuto Calogero Romano, coinvolto in un procedimento di prevenzione. Romano, 69 anni, è attualmente in carcere dopo aver scontato una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. La vicenda evidenzia le indagini volte a contrastare il patrimonio illecito legato alle attività criminali e alla tutela della legalità.
È in dirittura di arrivo il procedimento di prevenzione a carico dell’imprenditore di Racalmuto Calogero Romano, 69 anni, in carcere per scontare una condanna a 6 anni e 6 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa.Davanti ai giudici della sezione misure di prevenzione della Corte di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
