Imprese a gonfie vele grazie a patto con i boss | la procura chiede la confisca dei beni

La procura ha richiesto la confisca dei beni dell’imprenditore di Racalmuto Calogero Romano, coinvolto in un procedimento di prevenzione. Romano, 69 anni, è attualmente in carcere dopo aver scontato una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. La vicenda evidenzia le indagini volte a contrastare il patrimonio illecito legato alle attività criminali e alla tutela della legalità.

