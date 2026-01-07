Impianto rifiuti a Mili Basile risponde a Germanà | Pronto per un confronto pubblico non crei allarmismi

Il confronto sull’impianto di trattamento dei rifiuti a Mili Marina continua a suscitare discussioni. Il sindaco Federico Basile ha replicato alle critiche del senatore Nino Germanà, invitandolo a un confronto pubblico e invitando a evitare allarmismi ingiustificati. La questione rimane al centro del dibattito locale, richiedendo un’analisi obiettiva e un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

Non si placa il dibattito sull'impianto di trattamento dei rifiuti di Mili Marina. A scendere in campo direttamente è anche il sindaco Federico Basile, che ha risposto alla presa di posizione del senatore leghista Nino Germanà, che ha criticato duramente il leader di Sud Chiama Nord Cateno De.

Basile – Germanà: continua il confronto a distanza - Al centro del botta e risposta, stavolta, l’impianto di frazionamento dell’umido di Mili, con il sindaco di Messina che risponde alle dichiarazioni del rappresentante della Lega: «Non crei allarmismi, ... letteraemme.it

Messina, l'impianto di rifiuti a Mili Maria. L'affondo di Germanà: "Un mix esplosivo, sarà mobilitazione al fianco dei cittadini" - "Nei giorni scorsi SRR e Comune di Messina hanno fatto notificare a diversi cittadini l'avvio delle procedure espropriative per l'impianto di frazionamento dell'umido a Mili Marina, a Messina. msn.com

Rifiuti: nuovo impianto a Mili, al via gli espropri La S.R.R. Messina Area Metropolitana ha avviato le procedure di esproprio nelle aree in cui sorgerà il nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti organici a Mili... - facebook.com facebook

