Impianti fotovoltaici in condominio | come funzionano davvero e quali sono le regole fiscali

Gli impianti fotovoltaici in condominio rappresentano una soluzione crescente per ottimizzare i consumi energetici. Questo testo spiega come funzionano effettivamente e quali sono le norme fiscali applicabili, offrendo un quadro chiaro e preciso per chi desidera adottare questa tecnologia nel rispetto delle regole vigenti.

Negli ultimi anni il fotovoltaico è diventato sempre più presente anche nei condomìni. Ridurre i costi energetici, aumentare l’autonomia e utilizzare una fonte rinnovabile sono esigenze ormai diffuse, soprattutto alla luce dell’aumento del costo dell’energia. Ma quando si parla di impianti fotovoltaici installati in un contesto condominiale, non basta ragionare in termini di risparmio: entrano in gioco una serie di aspetti fiscali e normativi che possono rendere tutto molto più complesso. Per fare chiarezza abbiamo chiesto un commento a Matteo Gualandris, commercialista e revisore legale. Il fotovoltaico ‘domestico’ in condominio: cosa significa davvero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

