Imperia aggressione a capotreno con cocci di bottiglia | l’8 gennaio sciopero regionale

Il 5 gennaio a Imperia, sul treno Intercity 1537 Ventimiglia-Milano, si è verificato un episodio di aggressione a un capotreno, coinvolgendo cocci di bottiglia. In risposta, il 8 gennaio si terrà uno sciopero regionale dei lavoratori del settore ferroviario, per sottolineare l'importanza della sicurezza e delle condizioni di lavoro.

Aggressione a capotreno con cocci di bottiglia: paura a Imperia - L’uomo è intervenuto per sedare la violenta lite scoppiata tra due stranieri a bordo dell’Intercity tra Ventimiglia e Milano: uno dei due ha tentato di ... ilsecoloxix.it

Liguria: ferito capotreno a Imperia, proclamato sciopero ferrovieri di 8 ore per giovedì 8 gennaio - Il ferroviere preso a cocci di bottiglia da un passeggero che stava dando vita a una rissa con altre persone ... telenord.it

È successo a Imperia. Gli indagati in tutto sarebbero una ventina, quattro raggiunti da misure cautelari - facebook.com facebook

Aggressione notturna a Ventimiglia, 30enne ferito in passeggiata Oberdan x.com

