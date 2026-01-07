Imperia aggressione a capotreno con cocci di bottiglia | l’8 gennaio sciopero regionale

Il 5 gennaio a Imperia, sul treno Intercity 1537 Ventimiglia-Milano, si è verificato un episodio di aggressione a un capotreno, coinvolgendo cocci di bottiglia. In risposta, il 8 gennaio si terrà uno sciopero regionale dei lavoratori del settore ferroviario, per sottolineare l'importanza della sicurezza e delle condizioni di lavoro.

L’episodio si è verificato a Imperia lo scorso 5 gennaio sul treno Intercity 1537 Ventimiglia-Milano. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

