Imola piange Lorenzo Arus storico insegnante Uomo dai grandi valori

Imola ricorda Lorenzo Arus, stimato insegnante e figura di grande integrità. Nato nel 1930, si è spento il 5 gennaio 2026 all'età di 95 anni. La sua lunga carriera e i valori trasmessi restano un esempio per la comunità locale. Imola piange la perdita di un uomo che ha contribuito con dedizione alla cultura e all'educazione della città.

Imola, 7 gennaio 2026 - Si è spento nella mattinata dello scorso 5 gennaio, a 95 anni, il professore Lorenzo Arus. Una figura molto nota in città per il suo lungo impegno come docente di matematica e fisica all’Istituto Magistrale di Imola. Un insegnante vecchia maniera entrato nel cuore degli studenti per la sua grande umanità profusa tra i banchi delle classi pur tenendo fede al rigore e alla disciplina imposti dal ruolo. Nato a Bologna, laureato in matematica e fisica prima e in scienze matematiche poi, fu nominato al centro ricerche Enea diventando professore di ruolo soltanto nel 1962. Le cattedre in giro per l’Italia e, nel 1970, l’approdo in riva al Santerno nel plesso di via Manfredi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imola piange Lorenzo Arus, storico insegnante. “Uomo dai grandi valori” Leggi anche: Il calcio piange Lorenzo Buffon: addio allo storico portiere del Milan e campione indiscusso degli anni ’50 Leggi anche: Fucecchio piange Stefania Falchi. Insegnante ed ex assessore, aveva 55 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Imola, addio a Virginia Manaresi. La città piange la partigiana Gina - Virginia Manaresi, deportata politica, fondatrice della sezione imolese dell’Udi (Unione donne in Italia), presidente dell'Aned ... ilrestodelcarlino.it Addio a LaMarcus Morris: il bodybuilding piange la scomparsa della stella Classic Physique a 29 anni. #TSOS #Bodybuilding #IFBBPRO - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.