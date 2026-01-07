Immobiliare Genova tra le città più richieste per acquisto e affitto | cosa cercano gli inquilini

Genova si conferma tra le città più richieste in Italia nel 2025, sia per l'acquisto che per l'affitto di immobili. La domanda sempre crescente riflette le caratteristiche del territorio e le opportunità offerte dal mercato immobiliare locale. Conoscere cosa cercano gli inquilini e gli acquirenti permette di comprendere le tendenze attuali e le preferenze di chi sceglie di vivere o investire in questa città.

Genova nel 2025 è rientrata tra le città più desiderate d'Italia sia per l'acquisto sia per l'affitto di casa.Ma cosa hanno cercato nell'anno appena passato gli aspiranti inquilini? A svelarlo, uno studio di Immobiliare.it che rivela come sono cambiati i desideri e le priorità di chi è in cerca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Affitto o acquisto, come cambia il mercato immobiliare Leggi anche: Mercato immobiliare: Padova tra le città più attive, ma Treviso corre più veloce La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Case a Genova, le grandi opere non bastano. Valori in calo ma salgono gli affitti - I dati dell’Agenzia delle Entrate tra 2019 e 2025 sul mercato immobiliare: valori in calo ma salgono gli affitti. ilsecoloxix.it

Toti a Mipim di Cannes, mercato immobiliare Genova effervescente - "Il mercato immobiliare di Genova è stato tra i più effervescenti negli ultimi due anni: il numero di compravendite immobiliari è stato tra i più elevati d'Italia e con prezzi di grande interesse per ... ansa.it

Immobili commerciali a Genova, nel 2022 la ripresa del mercato: registrate 415 compravendite per i negozi e 130 per gli uffici. Ma le previsioni per il 2023 sono in chiaroscuro - Il numero di compravendite di uffici a Genova si attesta a quota 130, e i prezzi, stabili in gran parte della città, ... ilsecoloxix.it

Viale Bracelli,7 vani,scorcio mare. Per ulteriori informazioni: https://www.immobiliare.it/agenzie-immobiliari/416509/kosmo-genova-marassi-quezzi/ o contattare il numero 3516860470. #genova #casa #casagenova #homesweethome #marassi #kosmoim - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.