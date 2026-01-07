Illuminazione pubblica a Sarno strade al buio e disagi | cresce l’allarme sicurezza

A Sarno, la carenza di illuminazione pubblica sta generando preoccupazioni tra i cittadini, che segnalano strade e quartieri spesso al buio. La situazione solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi offerti dall’amministrazione comunale. È importante affrontare il problema con tempestività per garantire un ambiente più sicuro e funzionale per tutti i residenti.

Negli ultimi giorni torna a far discutere a Sarno il tema della pubblica illuminazione, con numerose segnalazioni che arrivano dai cittadini su strade e quartieri lasciati al buio. Una situazione che riporta al centro dell'attenzione scelte amministrative del passato e una gestione dell'impianto che appare ancora oggi fragile e poco efficiente. Da tempo, infatti, l'illuminazione pubblica presenta criticità evidenti: lampioni non funzionanti, tratti urbani scarsamente illuminati e interventi di manutenzione che non sembrano rispondere in modo adeguato alle reali necessità del territorio. Un problema che non riguarda solo il decoro urbano, ma che incide direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita quotidiana.

