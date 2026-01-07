Simon Yates, vincitore di una tappa del Giro d’Italia, ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico tramite una lettera ufficiale. La sua decisione, inattesa, chiude un capitolo importante della sua carriera. La 20esima tappa dell’ultimo Giro rimarrà impressa come momento significativo di questa stagione, lasciando spazio a riflessioni sul futuro del ciclismo e delle sue figure più rappresentative.

La 20esima tappa dell’ultimo Giro d’Italia è ancora negli occhi e nella mente di tutti gli appassionati di ciclismo. La maglia rosa Del Toro che si difende dagli attacchi di Carapaz. Poi, improvviso, lo scatto di Simon Yates sulle rampe del Colle delle Finestre: l’attacco fuori dagli schemi che in pochi km ribalta la corsa. All’arrivo a Sestriere tutto è cambiato: Yates è la nuova maglia rosa, ha vinto il Giro d’Italia 2025. Sono passati 7 mesi e 7 giorni: oggi quello stesso ciclista ha deciso di dire addio alle corse, di annunciare il ritiro. Yates dice basta, a soli 33 anni. Un annuncio a sorpresa da parte del ciclista britannico, che se ne va di fatto con la maglia rosa cucita addosso, quando nessuno se lo aspettava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il vincitore del Giro d’Italia lascia il ciclismo: Simon Yates si ritira a sorpresa. La sua decisione in una lettera

Leggi anche: Il vincitore del Giro d’Italia lascia il ciclismo: Simon Yates si ritira a sorpresa. I motivi della sua decisione in una lettera

Leggi anche: Ciclismo: Simon Yates si ritira dal ciclismo con effetto immediato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I momenti più INASPETTATI del ciclismo professionistico (2025)

4 Gennaio 1997: Nasce Gino Mader. Professionista svizzero dal 2019 al 2023 e vincitore di una tappa al Giro d'Italia 2021. Nel 2019 firmò il suo primo contratto da professionista con il team sudafricano Dimension Data. Nell'ottobre dell'anno successivo prese - facebook.com facebook