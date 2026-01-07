Il vincitore del Giro d’Italia lascia il ciclismo | Simon Yates si ritira a sorpresa I motivi della sua decisione in una lettera

Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia nel maggio 2025, ha deciso di lasciare il ciclismo professionistico a 33 anni. La sua scelta, inattesa, è motivata da ragioni personali e professionali che ha condiviso in una lettera. Dopo aver raggiunto importanti traguardi, Yates si congeda dal mondo delle gare, aprendo un nuovo capitolo della sua vita, lontano dalle competizioni.

Simon Yates si ritira dal ciclismo a 33 anni: solo qualche mese fa – a maggio 2025 – ha trionfato al Giro d'Italia. Un annuncio a sorpresa quello del ciclista britannico, che sui propri social ha dato l'addio ufficiale al ciclismo. "Ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico. Per molti questa notizia potrebbe essere una sorpresa, ma non è una decisione che ho preso a cuor leggero. Ci ho pensato a lungo e ora mi sembra il momento giusto per lasciare questo sport ". Si apre così il messaggio del campione britannico, che oltre ad aver trionfato al Giro d'Italia, quest'anno ha anche vinto una tappa al Tour de France.

